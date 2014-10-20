У Києві викрито злочинне угрупування "чорних трансплантологів"

Як повідомили УНІАН у Службі безпеки України, у Києві співробітники відомства у взаємодії з працівниками міліції затримали двох громадян України, що входили до транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на незаконній трансплантації органів людини.

Зловмисники вербували потенційних донорів із числа малозабезпечених мешканців сільської місцевості та відправляли людей до країн Азії й Латинської Америки для проведення незаконних операцій з трансплантації органів. Протягом 2010-2014 років вони переправили за кордон близько півсотні громадян України, Азербайджану, Вірменії, Литви та Російської Федерації.

Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.