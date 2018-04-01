Виробників ліків попередили: говоріть правду про свою продукцію

Лікування антидепресантами себе не виправдало. Виникають побоювання, що і інші ліки можуть виявитися неефективними

У вівторок атаці з боку видних фігур у області медичних досліджень піддалася поширена у фармацевтичній промисловості практика зберігати у секреті частину інформації про продукт з міркувань вигоди. В результаті пацієнти приймають ліки, які, можливо, не приносять користі або навіть завдають шкоди.

Експерти засудили транснаціональні компанії і за мертву хватку, якою вони вчепилися в клінічні випробування ліків. Така ситуація призводить до упереджених висновків, замовчування незручних відкриттів і вибіркового підходу до публікації, яка підпорядкована ринковим інтересам. Об`єми цього ринку в 2006 році склали у Великобританії 10,1 млрд фунтів, що складає 11% всіх витрат Державної служби охорони здоров`я.

У вівторок відбулася чергова атака на подібні практики. Вона була викликана аналізом опублікованих і неопублікованих результатів клінічних випробувань сучасних антидепресантів, зокрема "Прозака" і "Сероксата". Ці препарати з клінічної точки зору не перевершують по ефективності дії на більшість пацієнтів плацебо (пігулки-пустушки). Проте лікарі говорять, що пацієнтам не слід переривати прийом препарату без консультації зі своїм лікуючим лікарем.

Це перший випадок, коли дослідникам – з Великобританії, Канади і США – вдалося використати законодавство про свободу розповсюдження інформації для отримання всіх даних, що надаються в регламентуючі органи при подачі ліцензії на виробництво ліків. В окремих випадках ця інформація не публікувалася по 20 років. За останні два десятиліття ці препарати у число лідерів за продажем і принесли своїм розробникам мільярди фунтів. Закон зобов`язує виробників медикаментів при подачі заявки на ліцензію надавати в регламентуючі органи всю інформацію по препарату, як опубліковану, так і не опубліковану. Проте це правило не розповсюджується на Національний інститут здоров`я і клінічної кваліфікації (NICE), який оцінює рентабельність ліків і видає рекомендації по використанню медикаментів Державній службі охорони здоров`я.

Центр Кохрана, міжнародне партнерство дослідників з 100 країн, випустив більше 3 тис. систематичних оглядів опублікованих результатів клінічних досліджень для того, щоб поліпшити медичну практику. Директор британського відділення цієї організації професор Майк Кларк говорить, що медичне обслуговування страждає від небажання фармацевтичної промисловості йти на співпрацю.

"Коли ми просимо надати нам докладну інформацію по клінічних випробуваннях, компанія може просто не відповісти. У нас ще менше повноважень, чим у NICE. Ученим, які намагаються використовувати клінічні дослідження на користь дозвільних органів, необхідний доступ до цих даних. Оскільки в нашому розпорядженні лише половина інформації, ми не знаємо, чи можна вірити свідоцтвам, що ліки діють. Це примушує нас сумніватися, і це велика проблема. Фармацевтичний бізнес приносить гроші – але ж він повинен забезпечувати і безпечну, ефективну охорону здоров`я".

Проект закону, що зобов`язує фармацевтичну промисловість публікувати результати досліджень, увійшов до програми Лейбористської партії 2005 року, а в січні поточного року Особливий комітет з охорони здоров`я зажадав надати NICE необмежений доступ до результатів всіх клінічних випробувань.

Як заявили у вівторок представники британського уряду, їм сказали, що законопроект, що зобов`язує компанії публікувати всі результати випробувань, не може бути прийнятий. Замість нього вони запропонували "добровільне" рішення, яке припускає створення "забезпеченого системою пошуку списку" всіх клінічних випробувань, що проводяться на території Великобританії, і спробу примусити Євросоюз опублікувати аналогічні списки.

Представник Міністерства охорони здоров`я заявив: "Уряд послідовно підтримує ідею вільного доступу до інформації про дослідження, в тому випадку, якщо вона може позначитися на оцінці доцільності застосування ліків або наслідках його застосування. Ми планували підтримати закон про примусову публікацію результатів клінічних досліджень у Великобританії, але юристи сказали, що це суперечитиме законодавству Євросоюзу". Робоча група Всесвітньої організації охорони здоров`я працює над поліпшенням висвітлення клінічних випробувань і незабаром, як очікується, опублікує свою експертну оцінку.

За станом 28 лютого фармацевтична промисловість не відмовилася від своєї стратегії. Річард Тайнер, начальник лікарського департаменту Асоціації британської фармацевтичної промисловості, сказав: "Регламентуючі органи мають доступ до всіх даних – абсолютно до всіх. NICE не є регламентуючим органом, ця структура ухвалює рішення, чи повинні ті або інші ліки використовуватися Державною службою охорони здоров`я... Я не бачу причин, по яких компанії могли б обмежувати доступ, – все залежить від того, про що їх просять. Сьогодні наша галузь стала значно прозорішою, ніж 10 років тому".

Також у вівторок в компанії GlaxoSmithKline, яка виробляє "Сероксат", заявили, що "повністю підтримують ідею додання розголосу всіх результатів клінічних досліджень" і зі свого боку опублікували в інтернеті всі дані щодо "Сероксату", – "незалежно від результатів дослідження".

Independent

Джеремі Лоренс

www.inopressa.ru