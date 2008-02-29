У Британії почалися тестування силіконової матки

У Британії біомедична компанія CARE Fertility почала тестування силіконової матки, яку використовуватимуть для екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Нова матка, за словами медиків, дозволить покращити життєздатність ембріонів і підвищить шанси на успішне зачаття дитини.

Пристрій є перфорованою силіконовою капсулою завдовжки п’ять міліметрів, куди поміщатиметься ембріон з пробірки. Після цього силіконова матка трансплантується в матку пацієнтки і закріплюється за допомогою гнучкого дроту і нитки, кінці якої виводяться в шийку матки.

Після кількох днів капсула витягується назовні, розкривається, і фахівці проводять відбір найбільш якісних ембріонів для подальшої трансплантації у матку пацієнтки.

В даний час ембріони для ЕКЗ вирощуються в пробірці в лабораторії. При цьому кожні кілька годин фахівці проводять заміну живильного середовища для ембріона. Тому медики вважають, що застосування нової силіконової матки дозволить вирощувати ембріони в умовах, наближених до природних, що значно покращить їхні шанси на виживання, і знизить ризик ускладнень для жінок.

Lenta.ru