Чебрець поліпшує дітородну функцію чоловіків

Непримітна на вигляд квітка чебрець давно відома в народній медицині, пише uzhgorod.net.ua.

Вважається, що ця рослина позитивно впливає на чоловічу статеву функцію. Тому її активно використовують для профілактики і лікування імпотенції та простатиту. Чебрець посилює статевий потяг. Застосовують також олію чебрецю і його настоянки: олію — зовнішньо, а настій п'ють натщесерце кілька разів на день. Тривалість прийому може становити від трьох до шести місяців. Для профілактики чоловіки можуть періодично пити чай з чебрецю, в тому числі з додаванням інших трав. Він здатний не тільки безпосередньо, а й побічно впливати на посилення чоловічої статевої функції.

Водночас поліпшує роботу мозку і нервової системи, тонізує організм, піднімає настрій і позбавляє депресії, дратівливості, хронічної втоми. При захворюваннях сечостатевої системи чебрець ефективний як антибіотик.