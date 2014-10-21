Гуманітарні набори в рамках проекту Ріната Ахметова «Допоможемо дітям» продовжать видавати на цьому тижні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", в понеділок волонтери ФК «Шахтар» і «Донбас Арени» почали видавати на стадіоні гуманітарну допомогу в рамках проекту Ріната Ахметова «Допоможемо дітям», який спрямований на підтримку дітей у віці до двох років із зони АТО. До вибуху в Донецьку, в результаті якого пошкоджено західний вхід на стадіон, де якраз роздавали допомогу, дитячі набори встигли отримати 82 мами. Роздача гуманітарної допомоги продовжиться на цьому тижні в іншому місці. Детальну інформацію про дату і місце Гуманітарний штаб Ріната Ахметова повідомить додатково.

За підрахунками Штабу, в зоні АТО знаходиться близько 40 тисяч дітей у віці до двох років. У всіх цих дітей є специфічні потреби, які батьки закривали в мирний час, але не можуть забезпечити зараз через замороження соцвиплат, дефіцит товарів, відсутність поставок медикаментів. Насамперед, це дитяче харчування, підгузники, спеціальні медикаменти для дітей. За рішенням Ріната Ахметова, допомогу отримають всі сім'ї, де є діти зазначеного віку.

Гуманітарний штаб вже доставив на Донбас десять тисяч наборів для дітей. У жовтні та листопаді в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова буде доставлено ще по 20 тисяч наборів, що забезпечить найнеобхіднішим всіх дітей із зони АТО у віці до двох років.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.