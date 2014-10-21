Медики закликають Порошенка повернути санепідемслужбу

Медики закликають президента України Петра Порошенка скасувати постанову Кабінету міністрів № 442, яка призвела до ліквідації Служби санітарно-епідеміологічного контролю і Служби з питань протидії ВІЛ/СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі медичних працівників зібрались під Адміністрацією президента та вигукують: “Президентська дія - єдина надія!”.

Мітингувальники тримають плакати з написами: “Ні - руйнуванню суспільного здоров'я!”, “Порошенко, борімося разом за кожне українське життя!”, “Майбутнє належить медицині профілактичній”, “У Європу - без епідемій”, “Здоров'я кожного - багатство всіх”.

Представники медичної профспілки передали до АП звернення до Порошенка із закликом «дати відповідні доручення та взяти під особистий контроль нашу заяву до генерального прокурора України про скоєння злочинів, що призвели до особливо тяжких наслідків, пов'язаних із загибеллю людей».

У заяві до генпрокурора йдеться, що «Вільна профспілка медичних працівників України заявляє про те, що посадовими особами Кабміну, МОЗу та іншими особами, які у відповідності до службових повноважень та встановлених функціональних обов'язків щодо забезпечення та охорони конституційних прав громадян України, здійснення заходів та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, внаслідок умисних дій та бездіяльності у період з лютого по жовтень 2014 року спричинено дії, що призвели до загибелі людей, завдали істотної шкоди здоров'ю громадян України».

Також у заяві сказано: «Зважаючи, що станом на сьогодні представниками органів влади не забезпечено відповідних заходів безумовного надходження лікувальної допомоги і медичних препаратів у період фактичного самоусунення від виконання своїх функціональних обов'язків під час передвиборчої кампанії, створені додаткові умови для загибелі пацієнтів та загрози їхньому життю та здоров'ю. Вбачаючи в діях посадових осіб Кабміну і МОЗу ознак злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 367 (службова недбалість), просимо розпочати досудове розслідування за фактами кримінальних правопорушень».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою в рамках оптимізації роботи органів державної влади було реорганізовано Державну службу з питань лікарських засобів, Держагентство із земельних ресурсів, а також державні служби з питань праці, гірничого нагляду і промислової безпеки.