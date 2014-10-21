МОЗ отримало 100% препарату для хворих на гемофілію дітей

Міністерство охорони здоров’я України отримало 100% препарату для лікування інгібіторних форм гемофілії у дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ, додавши, що в.о. міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець проінспектував доставку на склади «Укрвакцини» препарату для хворих на гемофілію.

«Йдеться про 153 тис. міжнародних одиниць препарату «Фейба», що становить 100% закупівлі препаратів в 2014 році для забезпечення невідкладної допомоги при складних формах гемофілії у дітей», - йдеться у повідомленні.

За словами Лазоришинця, препарат є життєво необхідним для цієї категорії хворих, крім того, його можливо використовувати при інших критичних випадках зупинення крововиливів у пацієнтів зі згаданою хворобою.

Частину препаратів планується передати до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», де проходять курс лікування маленькі пацієнти, інша частина буде розподілена по регіонах.