За добу в зоні АТО отримали поранення 4 українських військових

13:46, 21 жовтня 2014
Країна
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За минулу добу на сході України втрат серед українських військових немає

Фото: УНІАН

За добу в зоні АТО на сході України отримали поранення 4 українських військових, загиблих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу на сході України втрат серед українських військових немає, четверо українських вояків отримали поранення.

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