За добу в зоні АТО отримали поранення 4 українських військових
13:46, 21 жовтня 2014Країна
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За минулу добу на сході України втрат серед українських військових немає
Фото: УНІАН
За добу в зоні АТО на сході України отримали поранення 4 українських військових, загиблих немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу на сході України втрат серед українських військових немає, четверо українських вояків отримали поранення.
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