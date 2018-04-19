Гуманітарний штаб Ахметова представив гуманітарну карту потреб в Донецькій і Луганській областях

Сьогодні в Києві Гуманітарний штаб Ріната Ахметова презентував гуманітарну мапу потреб і ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході презентації було наголошено, що на сьогодні це єдина карта, яка містить вичерпну систематизовану інформацію про потреби жителів міст Донбасу в продуктах, медикаментах та побутових товарах, а також характеризує гуманітарну ситуацію в регіоні, зокрема, доступність комунальних послуг, газу, світла, зв'язку, води, роботу лікарень, шкіл, транспорту.

За словами координатора Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римми Філь, вперше за весь період конфлікту на Донбасі були глибоко вивчені, проаналізовані та зведені воєдино потреби жителів Донбасу.

«Комплексну оцінку раніше не проводили, були розрізнені дані. Карта дає можливість визначити міста, які найбільш потребують допомоги, а також ілюструє характер необхідної допомоги. Цей важливий інструмент для координації роботи організацій, які займаються допомогою Донбасу. Ці дані важливі і для Гуманітарного штабу, який більше двох місяців реалізує поставлене Рінатом Ахметовим завдання - допомогти мирному населенню Донбасу. За підсумками цього періоду ми доставили і роздали понад 600 000 наборів продовольства, гігієнічних, дитячих товарів. Ми плануємо до кінця року забезпечити продуктовими наборами вже більше мільйона жителів Донецької і Луганської областей. Але для нас, як і для інших благодійних організацій, необхідно обґрунтоване розуміння: які потреби нам вже вдалося задовольнити, які потреби ще залишилися, і як вони змінюються з часом», - зазначила Філь.

Уповноважений Президента України з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко підкреслила, що «дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей будуть передані в Адміністрацію Президента, щоб вони були враховані в гуманітарних планах і проектах, які сьогодні розробляє українська влада».

«Ми готуємо велику міжнародну конференцію донорів, які готові підтримати Україну у відновленні Донбасу. В першу чергу у відновленні інфраструктури, яка була знищена бойовиками. Знищені мости, дороги, школи, дитячі садки, лікарні. Ці цікаві дослідження будуть донесені до влади, для того, щоб могли формувати карту потреб для відновлення регіону,» - сказала Геращенко.

Згідно з дослідженням, більше третини мешканців Донбасу негативно оцінюють якість життя і свій «запас міцності». Найбільш складна ситуація там, де йдуть військові дії чи сильно постраждала інфраструктура. Основні причини проблем: зростання цін, невиплата пенсій і заробітних плат бюджетникам, відповідно - відсутність коштів для купівлі продуктів і медикаментів. Першочергово, відзначають соціологи, треба вирішити проблему з виплатами пенсій, заробітних плат бюджетникам. Поки ця проблема не вирішена, змінити в кращу сторону ландшафт гуманітарної карти - неможливо.

Зокрема, на карті видно, що найскладніша ситуація там, де ідуть воєнні дії або сильно постраждала інфраструктура. В результаті дослідження виділено ТОП-5 нужденних міст. Так, найбільше потребу в продуктах харчування відчувають жителі Кіровського, Первомайська, Авдіївки, Станиці Луганської, Стаханова. Найбільш гостра нестача медикаментів зафіксована в Юнокомунарівську, Дзержинському, Первомайську, Стаханові, Новотошковському. Потребу в предметах гігієни відзначають в Новотошковському, Станиці Луганській, Первомайську, Авдіївці та Комунарівську. Таким чином, Первомайськ лідирує за дефіцитом товарів всіх категорій.

Створенню карти гуманітарних потреб та ситуації на Донбасі передувало комплексне дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене на замовлення Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» в період з 13 вересня по 15 жовтня методом телефонного інтерв'ю. Всього було опитано 2116 респондентів, з них 1682 респонденти 27 найбільш нужденних містах.

Гуманітарна карта доступна на сайті http://www.dopomozhemo.tvс 21 жовтня, а також на сайті Фонду Ріната Ахметова http://www.fdu.org.ua у тестовому режимі. Дані постійно оновлюються.