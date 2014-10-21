Донбас залишили найздоровіші й найбагатші верстви населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати «Дослідження потреб і ситуації в Донецькій та Луганській областях», представленого сьогодні в Києві.

За словами виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Наталії Харченко, для експертів «одним із несподіваних результатів дослідження стало те, що (на Донбасі) молоді люди - до 35 років – висловлювали велику потребу в медпрепаратах». «Майже на такому ж рівні, як люди за 60 років. Для нас це свідчення того, що найбільш активні, здорові й багаті люди залишили Донбас. Ми спілкувалися в основному – люди слабкі, уразливі, які не можуть самі собі допомогти. Й природно, вони дуже потребують препаратів", - зазначила Харченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві Гуманітарний штаб Ріната Ахметова презентував гуманітарну карту потреб і ситуації в Донецькій та Луганській областях. Карта містить детальну інформацію про потреби жителів міст Донбасу в продуктах, медикаментах і побутових товарах, а також характеризує гуманітарну ситуацію в регіоні, зокрема, доступність комунальних послуг – газу, світла, зв'язку, води, роботу лікарень, шкіл, транспорту.

Створенню карти передувало комплексне дослідження КМІС, проведене на замовлення Гуманітарного штабу Ахметова і «Допоможемо ТБ» у період із 13 вересня по 15 жовтня методом телефонного інтерв'ю.