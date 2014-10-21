Отримано 100% препарату для лікування інгібіторних форм гемофілії у дітей

Як повідомили УНІАН у МОЗ, відомство отримало 153 тис міжнародних одиниць препарату «Фейба» становить 100% закупівлі препаратів в 2014 році для забезпечення невідкладної допомоги при складних формах гемофілії у дітей.

Препарат є життєво необхідним для цієї категорії хворих, крім того його можливо використовувати при інших критичних випадках зупинення крововиливів у пацієнтів зі згаданою хворобою.

Частину препаратів планується передати до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», де проходять курс лікування маленькі пацієнти, інша частина буде розподілена по регіонах.

Закупівля препарату «Фейба» дасть можливість запобігти ускладненням та станам загрозливих для життя, смертності, пов’язаної із кровотечею, розвиткові інгібіторних антитіл та сприятиме покращенню якості життя хворих дітей.