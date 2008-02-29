Брифінг: ”Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Україні”
16:57, 29 лютого 2008Країна
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03 березня 2008 р. о 14.00 у приміщенні Міністерства охорони здоров`я України відбудеться брифінг на тему: "Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Україні".
Метою заходу є повне та всебічне інформування громадськості про стан захворюваності в різних регіонах країни. У брифінгу візьмуть участь представники Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ та Інституту грипу.
Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.
Захід відбудеться у малому залі колегій, 3-й поверх.
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