Брифінг: ”Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Україні”

03 березня 2008 р. о 14.00 у приміщенні Міністерства охорони здоров`я України відбудеться брифінг на тему: "Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Україні".

Метою заходу є повне та всебічне інформування громадськості про стан захворюваності в різних регіонах країни. У брифінгу візьмуть участь представники Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ та Інституту грипу.

Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.

Захід відбудеться у малому залі колегій, 3-й поверх.