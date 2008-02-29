”Хвойний” відвар від весняного авітаміноза

Після зими особливо яскраво відчувається брак вітамінів, людина стає слабшою і вразливою. Саме тому на початку березня необхідно підвищувати імунітет і поповнювати запас вітамінів. Окрім традиційного набору, аптечних мультивітамінних комплексів, квашеної капусти, фруктів і овочів, можна додати ще одне джерело вітамінів – хвою.

Учені з Швеції підтвердили, що хвойні шишки, бруньки і голки здатні підтримувати на належному рівні вітамінний баланс у людському організмі. Дослідники після проведення дослідів відзначили, що свіжа хвоя містить унікальне поєднання корисних ефірних масел, органічних кислот, вітамінів С і К.

Фахівці з Росії також підтвердили інформацію про те, що хвоя з незапам`ятних часів є одним з сильних засобів проти застуди і грипу. Зокрема, про це розповіли співробітники ботанічного саду при Московській медичній академії ім. Сеченова. Як виявилось, хвоя володіє яскраво вираженим протиавітамінозним ефектом.

Народна медицина рекомендує використовувати в боротьбі з авітамінозом наступний напій. Жменю свіоїй ялинової хвої ретельно розтерти або подрібнити блендером. Після необхідно залити водою, додати лимонного соку і кип`ятити на слабкому вогні 30 хвилин. У проціджений теплий відвар покласти ложку меду. 2-3 рази на день вживати цей напій по півсклянки.

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