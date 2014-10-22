Найвищі показники щодо захворюваності на грип та ГРВІ - у Київській області

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 157 567 осіб, із них 70,0 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 38,6 на 10 тисяч населення, що на рівні минулого тижня.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 66,4, найменший – у Харківській області – 15,8 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень госпіталізовано 4 772 особи, із них 3 694 (77,4 %) становили діти до 17 років. Летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано.

За звітний тиждень щеплено проти грипу 6 003 особи, що у 8 разів більше, ніж за минулий. Всього вакциновано проти грипу 7 230 осіб – 5,8 % від кількості осіб груп ризику. Питома вага щеплених дітей проти грипу становить 15 %.

Статистика без урахування даних з АР Крим, Луганської області та м. Севастополь.