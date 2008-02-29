Проблеми ув‘язнених, що хворіють на туберкульоз, вимагають вирішення

До травня поточного року міжвідомча робоча група розробить концепцію розв’язання в країні проблеми утримання ув‘язнених осіб, хворих на активну форму туберкульозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК за підсумками міжвідомчої наради з указаного питання, яка відбулася за участю представників Мін‘юсту, Державного департаменту з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Міністерства охорони здоров‘я.

За словами першого заступника міністра юстиції, впродовж наступних двох місяців при Мін’юсті працюватиме міжвідомча робоча група, завданням якої є розробка та внесення на розгляд Кабміну пропозицій щодо надання належної медичної допомоги ув‘язненим особам, які хворі на активну форму туберкульозу. Робоча група має також напрацювати пропозиції щодо ізоляції таких осіб від решти заарештованих.

За словами Є.КОРНІЙЧУКА, на сьогодні розпочато аналіз чинних законодавчих актів із зазначеного питання, збір та узагальнення статистичних даних про кількість осіб, взятих під варту, які хворі на активну форму туберкульозу.

Департаменту з питань виконання покарань дане доручення підготувати пропозиції щодо можливостей розв’язання вказаної проблеми з урахуванням наявних можливостей.

Є.КОРНІЙЧУК наголосив, що забезпечення прав людини в місцях позбавлення волі, в тому числі щодо умов утримання, визначено одним пріоритетів уряду.

Перший заступник міністра юстиції підкреслив, що на сьогодні неналежні умови утримання та медичного забезпечення в закладах ув‘язнення стали причиною низки скарг проти України до Європейського суду з прав людини. Крім того, вже створено перші прецеденти у цьому питанні, в яких Україну зобов‘язано сплатити за рішенням Європейського суду справедливу сатисфакцію скаржникам на десятки тисяч євро.