Україна переходить на зимовий час: як це позначиться на нашому здоров'ї

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Зокрема, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", годинникові стрілки буде переведено на одну годину назад.

Це сприймається багатьма як можливість провести в ліжку зайву годинку. Проте фахівці вважають, що переведення стрілок на годину назад не геть безневинний для організму.

Переведення годинників впливає і на фізичний, і на психологічний стан людини. Такий перехід для організму людини не проходить без слідно. Він викликає так званий часовий стрес, в результаті якого відбувається короткочасний збій, - діасинхроноз. Це означає, що наш внутрішній біологічний час перестає синхронізуватися із зовнішнім часом. На психологічному рівні стан діасинхронозу призводить до підвищеної стомлюваності, зниження працездатності, виникає емоційна нестриманість, дратливість, порушується сон. Це зачіпає всіх людей, навіть абсолютно здорових.

Медики також констатують, що протягом перших п`яти діб після перекладу стрілок збільшується кількість викликів "швидкої допомоги" до хворих-сердечників.

Можуть загостритися такі поширені хвороби як, наприклад, гіпертонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунку, ряд ендокринних захворювань, ревматичні і інші захворювання.

Це пов`язано з тим, що переведення годинників зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Це не є причиною всіх цих захворювань, але стрес, ним викликаний, може стати поштовхом до загострення хвороб.

Знаючи про те, що поступова перебудова організму продовжується близько двох тижнів (а точніше 10-14 днів) на цей період потрібно постаратися зменшити фізичні і моральні навантаження, як на роботі, так і удома.

Якщо є можливість відкласти якісь справи. А в перші дні, особливо в перші три дні, просто необхідно дати організму більше сну. Встаючи за новим часом вранці, лягати спати потрібно по старому часу. В усякому разі, потрібно подовжити тривалість сну на годину, поза залежністю, в яку сторону переводяться стрілки.

І, звичайно, лікарі радять приймати вітаміни, зокрема вітамін С.