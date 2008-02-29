На Донеччині чисельність населення за рік зменшилась майже на 42 тис. людей

У Донецькій області за минулий 2007 рік чисельність населення зменшилася на 41,6 тис. жителів, зокрема 0,1 тис. людей – внаслідок міграції.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Донецькій області, на початок 2008 року чисельність жителів регіону становила 4 млн. 538 тис. 900 осіб.

Демографічна ситуація в регіоні залишається складною - в 2007 році на 100 новонароджених припадало 202 померлих, констатують статисти.

Так, торік в області померли 82,1 тис. людей, а народилися 40,6 тисячі дітей. Порівняно з 2006 роком, у регіоні померли на 0,8 тис. людей більше, або на 1%. Рівень смертності зріс із 17,7 людини на 1000 жителів в 2006 році до 18 людей - в 2007 році

Особливу тривогу викликає те, що із загальної кількості померлих 28% становлять особи в працездатному віці. При цьому кожний другий померлий чоловік був у віці від 16 до 60 років, серед померлих жінок у такому ж віці була кожна шоста. Середній вік померлих чоловіків становив лише 60,6 року, жінок - 71,6 року.

За інформацією управління, в структурі причин смерті, як і раніше, перше місце займають хвороби системи кровообігу (62%), друге - новоутворення (13%), третє - зовнішні причини смертності (9%), до яких відносяться нещасні випадки, травми і отруєння.