Очищення судин часником: ефективні рецепти

1. Необхідно ретельно промити і очистити три - п'ять картоплин, після чого залити їх двома склянками води і прокип'ятити близько п'ятнадцяти хвилин. Тепер дайте відвару настоятися близько години і додайте в нього подрібнений в кашку очищений часник (одну - дві головки). Перелийте суміш в банку (картоплю вийміть), закрийте щільно кришкою і залиште на два дні в холодильнику. Застосування: готовий засіб вживають по чверті склянки двічі на день вприкуску з чайною ложечкою меду, пише womanbook.com.ua.

2. Очистіть і подрібніть блендером одну - дві головки часнику, після чого залийте отриману кашку двома склянками якісної горілки і залиште в теплому місці на тиждень (щодня струшуйте суміш). Застосування: засіб приймають по одній столовій ложці три - чотири рази на день протягом двох - трьох місяців.

3. Також для очищення судин дуже корисно щодня вживати чай з часнику. Для цього необхідно очистити і ретельно подрібнити один - два зубчики часнику, після чого залити кашку окропом і залишити ємність з сумішшю, накритою кришкою в теплому місці на п'ятнадцять - тридцять хвилин. Готовий напій потрібно випити після закінчення зазначеного часу дрібними ковтками. Тривалість одного очисного курсу становить від семи до п'ятнадцяти днів, після чого потрібно зробити місячну перерву і знову повторити курс.

4. Очистіть чотири головки часнику і пропустіть їх з трьома великими лимонами через м'ясорубку, після чого помістіть готову масу в трилітрову сулію і заповніть її доверху теплою кип'яченою водою. Через три дні процідіть напій і вживайте двічі в день по половині склянки за тридцять - сорок хвилин до прийому їжі. Зберігають суміш у закоркованій пляшці в холодильнику. Тривалість цього очисного курсу: від двох до п'яти тижнів поспіль. Потім робимо двомісячну перерву і знову повторити курс.