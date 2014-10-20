До боротьби з раком грудей долучилися чоловіки

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив завідувач відділення Київського міського онкоцентру Микола Анікусько. І

"Це означає, що через кілька років багато пацієнток прийдуть до лікарів вже з запущеними формами раку. Рак молочної залози залишається найпоширенішою жіночою онкопатологією, щогодини Україні про цей діагноз дізнаються дві жінки, одна – йде з життя. Хоча на ранніх стадіях хвороби відсоток одужання може сягати 90 . Найліпшим способом захистити себе від важкої хвороби залишаються профілактичні огляди. Усім українкам після 40 років обов’язково раз на рік робити мамографію, а молодшим жінкам - обстеження УЗД", - наголосив лікар-мамолог .

У ході прес-конференції було зазначено, що до боротьби з раком молочної залози знову долучилися чоловіки. Минулого року участь у такому проекту взяли футболісти Національної збірної, нинішнього - відомі журналісти.

Руслан Сенічкін, Єгор Гордєєв, Тимур Мірошниченко, Андрій Доманський,Віталій Гайдукевич та головний редактор журналу «АвтоМир» Віталій Новак в автомобільній фотосесії і закликали всіх чоловіків, які живуть на швидкості «збавити» темп і подбати про своїх найближчих жінок - сходити з ними до мамолога, аби не пропустити рак грудей.

Проект також підтримали байкери київського клубу H.O.G. Kyiv Chapter. Під рожевими стрічками і стягами з гаслом «Чоловіки проти раку грудей» вони гучно проїхалися київськими вулицями.

Самі лікарі зауважують, що кожного року після проведення подібних заходів число жінок, які приходять на обстеження, збільшується.