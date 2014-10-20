До боротьби з раком грудей долучилися чоловіки

12:15, 20 жовтня 2014
Країна
0

Через війну і політичні негаразди жінки втричі рідше стали відвідувати мамологів

Фото: журнал "АвтоМир"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив завідувач відділення  Київського міського онкоцентру Микола Анікусько. І

"Це означає, що  через кілька років багато пацієнток прийдуть до лікарів вже  з запущеними формами раку. Рак молочної залози залишається найпоширенішою жіночою онкопатологією, щогодини Україні про цей діагноз дізнаються дві жінки, одна – йде  з життя. Хоча на ранніх стадіях  хвороби відсоток одужання може сягати 90 . Найліпшим способом  захистити себе від важкої хвороби залишаються профілактичні огляди. Усім українкам після 40 років обов’язково раз на рік робити мамографію, а молодшим жінкам - обстеження УЗД", - наголосив лікар-мамолог .

У ході прес-конференції було зазначено, що до боротьби з раком молочної залози знову долучилися чоловіки. Минулого року участь у  такому проекту взяли футболісти Національної збірної, нинішнього  - відомі журналісти.

Руслан Сенічкін, Єгор Гордєєв, Тимур Мірошниченко, Андрій Доманський,Віталій Гайдукевич та  головний редактор журналу «АвтоМир» Віталій Новак в автомобільній фотосесії і закликали всіх чоловіків, які живуть на швидкості «збавити»   темп  і подбати про своїх найближчих жінок - сходити з ними до мамолога, аби не пропустити рак грудей.

Проект також підтримали байкери київського клубу H.O.G. Kyiv Chapter. Під рожевими стрічками і стягами з гаслом «Чоловіки проти раку грудей» вони  гучно проїхалися київськими вулицями.

Самі лікарі зауважують, що кожного року після проведення подібних заходів число жінок, які приходять на обстеження, збільшується. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter