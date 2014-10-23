Гуманітарний штаб Ахметова продовжує забезпечувати Харцизьку лікарню медикаментами

Харцизькій центральній лікарні - другий місяць допомагає Гуманітарний штаб Ріната Ахметова, як ліками, так і продуктовими наборами.

Днями Гуманітарний штаб завіз до установи другу партію медикаментів - антибіотики, жарознижуючі, засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту, шовний, перев'язувальний матеріал, засоби іммобілізації, засоби для введення медикаментів, розчини для внутрішньовенного введення, засоби дезінфекції.

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«Ми чотири місяці не отримуємо ані заробітної плати, ані пенсій, ані матеріальної допомоги, - розповідає Василь Гапон, головлікар Харцизької центральної лікарні. - Виживаємо на продуктові пайки, які привозить штаб Ахметова. І як довго медперсонал зможе перебувати в якості волонтерів, я не знаю. Хоча дуже вдячний своєму колективу за те, що вони тримаються і продовжують працювати».

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Завдяки Гуманітарному штабу Ріната Ахметова в лікарні на сьогоднішній день сформовано банк критично необхідних медикаментів, в основному, серцевих і знеболюючих. Пацієнти можуть отримати допомогу безкоштовно, а лікарі та волонтери - деякий час протриматися в автономному режимі.

Інна Колеснікова, волонтер, начальник відділу внутрішніх комунікацій Харцизького трубного заводу, розповідає, що після трагедії в Іловайську і Зугресі в лікарні почали звертатися люди з різних населених пунктів, і багатьох везли в Харцизьк.

«Харцизький трубний завод і раніше співпрацював з міською лікарнею, наприклад, ми зробили хірургічне відділення «під ключ». Ідея звернутися до Гуманітарного штабу виникла в нашому заводському Комітеті з волонтерам. Разом з головним лікарем Харцизької міської лікарні Василем Гапоном ми склали список необхідних медикаментів, матеріалів, обладнання. А Штаб, крім іншого, видав понад 1000 продуктових наборів всьому колективу - від лікарів до санітарок. Цих наборів вистачить на два тижні».

Раніше Гуманітарний штаб Ріната Ахметова забезпечив Харцизьку центральну лікарню физрастворами, знеболюючими препаратами, антибіотиками, витратним матеріалом.