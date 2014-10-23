Сім причин пити каву

Кава - це єдиний в природі продукт, в якому міститься понад 120 корисних для нашого здоров'я речовин, вітамінів, мінералів і цінних мікроелементів, пише ilife-news.com.

1. Кава лікує депресію. Кава сприяє виробленню серотоніну (гормон щастя), який є прекрасним антидепресантом. Дві чашки кави на день можуть в 3 рази зменшити ризик виникнення депресії. Проведено багато досліджень на цю тему і доведено: що той, хто п'є каву, відчуває себе в житті більш впевнено, не страждає заниженою самооцінкою і менше піддається різним видам фобій.

2. Кава, що вживається в невеликих кількостях, підвищує потенцію у чоловіків. Вплив кави на сексуальну активність вчені пояснюють наявністю все того ж кофеїну, який є ефективним стимулятором, що загострює реакцію організму на чуттєві подразники. Що цікаво, одна чашка кави в день може продовжити сексуальну активність жінок у віці від 50 років.

3. Англійські медики стверджують, що кофеїн просто необхідний людському організму. Якщо позбавити людину всіх продуктів, у яких він міститься (кави, чаю, коли, шоколаду), то збільшиться ймовірність виникнення головного болю і дратівливості. Щоб цього уникнути, необхідно щодня споживати таку кількість кофеїну, що міститься в двох чашках кави, трьох чашках чаю або в половині плитки темного шоколаду.

4. Крім кофеїну до складу кави входить близько 30 необхідних нашому організму органічних кислот. Одна чашка кави містить 20% добової норми вітаміну P, необхідного для наших кровоносних судин.

5. Кофеїн має стимулюючу дію, у результаті підвищується працездатність.

6. За заявою корейських вчених, тільки запаху кави достатньо для того, щоб підбадьоритися ввечері, і для того щоб прокинутися вранці. Запах кавових зерен «перезавантажує» нюхові рецептори аналогічно кнопці reset на комп'ютері. Ця властивість кави незамінна, коли вибираєш в парфумерному магазині парфуми.

7. Антиоксиданти, що містяться в цьому напої, здатні успішно протистояти розвитку у людини таких хвороб, як рак і діабет, успішно діючи проти вільних радикалів, які руйнують структуру клітин. Цікаво відзначити, що однаково корисними виявилася кава з кофеїном, так і без нього. Вчені з University of Scranton (США) встановили, що кава є найважливішим джерелом антиоксидантів. Автор дослідження, професор хімії Джо Вінсон стверджує: «Завжди вважалося, що кращі джерела антиоксидантів це фрукти і овочі. Ми вперше дізналися про те, що кава - основне джерело антиоксидантів в американській дієті. При цьому, вміст антиоксидантів в каві без кофеїну такий же, як у звичайній каві».