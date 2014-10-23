80% учасників АТО отримали психологічні травми

80% українських військовослужбовців, задіяних в антитерористичній операції, внаслідок інтенсивності бойових дій та часу перебування в зоні АТО отримали психологічні травми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України Назим Агаєв на прес-конференції в Києві.

«Аналіз досвіду бойових дій, який відбувається зараз на території нашої країни, свідчить про те, що значно зростають і зросли психогенні втрати серед особового складу Збройних сил України у порівнянні з війнами інших періодів та інших країн», - сказав він.

«Якщо ми можемо говорити про середньостатистичний показник 10-25% психогенних втрат, то на даний час ми практично маємо до 80% психогенних втрат серед особового складу українських військових. Приблизно до 30-40% це можуть бути безповоротні втрати, тобто коли психологічні проблеми переходять у психіатричні проблеми і військовослужбовець фактично не здатен виконувати завдання в зоні АТО і це є небезпечним для оточуючих військовослужбовців», - підкреслив Агаєв.

«Весь особовий склад, який бере активну участь у бойових діях, він підпадає під вплив психотравмуючих факторів. Та інтенсивність бойових дій, застосувань важкої зброї, а також тактика дій повних бойових підрозділів, а також час перебування без зміни в зоні АТО впливає на відсоток психогенних втрат», - повідомив Агаєв.

«Ми можемо говорити про 80% не безповоротних втрат, а втрат, при яких ми спостерігаємо симптоми і зміни, тобто людина стає неконтрольована, агресивна, вона втрачає сенс життя, алкоголізація, наркоманізація. Але ці втрати можна повернути від доби до тижня у стрій. Є втрати, які ми не можемо повернути. Це поведінкові та психічні реакції, які потребують впливу не психологів, а психіатрів, тобто розвантаження психіки людини», - зауважив фахівець.

«Максимальний термін до психічного виснаження військовослужбовця при постійному перебуванні у зоні бойових дій становить 35-45 діб», - сказав Агаєв і додав, що «наші військовослужбовці знаходились у зоні АТО 4-5 місяців».