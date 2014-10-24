Гуманітарний штаб Ахметова забезпечив місячну дозу інсуліна для донеччан з діабетом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", починаючи з 30 вересня, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова безкоштовно забезпечує жителів Донецької області, які страждають на інсулінозалежний цукровий діабет, препаратами інсуліну. На сьогодні препарати отримали 1163 жителі Донецької області. Всього ж для регіону Гуманітарний штаб Ріната Ахметова купив і поставив 15 тисяч ампул з препаратом на суму близько 1,4 млн. грн.

До кінця місяця Штаб планує ще одну поставку в 15 тисяч ампул. Потреба сформована на підставі даних Управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, ендокринологів Донецька, Краматорська та Маріуполя.

Видача ліків проводиться з понеділка по п'ятницю в трьох містах Донецької області - в Краматорську, Маріуполі і Донецьку - згідно заявок громадян на «гарячу лінію» 0800 509 001 Гуманітарного штабу Ахметова. Жителі інших населених пунктів можуть приїхати і отримати препарат у цих містах за попереднім записом. Для цього потрібно залишити заявку на «гарячу лінію». Також препарати інсуліну доставляють адресно у спеціальних контейнерах тим, хто не може самостійно дістатися до пунктів видачі.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.