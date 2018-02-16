У школах Івано-Франківська через грип та ГРВІ оголошено карантин

Планується, що заняття відновляться 26 лютого.

У школах Івано-Франківська через зростання захворюваності на грип та ГРВІ з 19 лютого буде призупинено навчально-виховний процес.

Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Читайте такожНа Київщині через грип померла 7-річна дівчинка«Щойно відбулося засідання комісії з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Враховуючи стрімке зростання кількості захворювань на грип та ГРВІ серед дітей та підлітків у школах міста, прийнято рішення призупинити навчально-виховний процес у школах міста з 19 лютого», - написав мер міста.

За його словами, за минулий тиждень в місті зареєстровано майже 4 тисячі хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. При цьому 80% осіб, що захворіли, – це діти до 18 років.

«Попередньо, вже 26 лютого діти повернуться за парти», – уточнив міський голова.

Зазначається, що у прийнятті вказаного рішення члени комісії з питань ТЕБ та НС керувались рекомендаціями Івано-Франківської міськрайонної філії Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України», яка рекомендувала негайно призупинити навчально-виховний процес у закладах освіти Івано-Франківська.