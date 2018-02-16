У Києві вранці сталася пожежа в медзакладі на вулиці Амосова
Вранці в Києві в одному з медичних закладів на вул. Амосова, 10, що у Солом’янському районі столиці, сталася пожежа.
Як повідомляє столичне Головне управління ДСНС України, повідомлення про це рятувальники отримали о 10:10.
Читайте такожУ голови Національного інституту пульмонології, який жалівся на нестачу грошей, вкрали 15 мільйонів гривень (відео)На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як стало відомо,пожежа виникла в одному з кабінетів на другому поверсі 9-поверхової будівлі.
О 10:36 пожежу було локалізовано на площі 4 кв. м, о 10:37 – ліквідовано.
Під час ліквідації пожежі евакуйовано з другого поверху на перший 16 осіб, серед яких 8 дітей. Травмованих немає.
На місці події працювало 28 чоловік особового складу та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
Як відомо, за адресою вул. Амосова, 10 (Протасів Яр) розташований Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України.