У Києві вранці сталася пожежа в медзакладі на вулиці Амосова

Було евакуйовано 16 людей, з яких 8 — діти.

Вранці в Києві в одному з медичних закладів на вул. Амосова, 10, що у Солом’янському районі столиці, сталася пожежа.

Як повідомляє столичне Головне управління ДСНС України, повідомлення про це рятувальники отримали о 10:10.

Читайте такожУ голови Національного інституту пульмонології, який жалівся на нестачу грошей, вкрали 15 мільйонів гривень (відео)На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як стало відомо,пожежа виникла в одному з кабінетів на другому поверсі 9-поверхової будівлі.

О 10:36 пожежу було локалізовано на площі 4 кв. м, о 10:37 – ліквідовано.

Під час ліквідації пожежі евакуйовано з другого поверху на перший 16 осіб, серед яких 8 дітей. Травмованих немає.

На місці події працювало 28 чоловік особового складу та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Як відомо, за адресою вул. Амосова, 10 (Протасів Яр) розташований Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України.