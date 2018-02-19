Школи Івано-Франківська закрили на карантин через епідемію грипу (відео)

За минулий тиждень там різко збільшилася кількість хворих.

Відсьогодні на карантин через грип закрили усі школи Івано-Франківська.

За минулий тиждень там різко збільшилася кількість хворих, левова частка з яких діти, пише ТСН.

Читайте такожЗа минулий тиждень в Україні через грип померли дві маленькі дитиниТакож на тиждень подовжили карантин в Чернівцях. Запровадили його десять днів тому, бо в половині навчальних закладах був перевищений епідемпоріг. На період карантину навчатимуть дітей дистанційно - через Інтернет. Не припиняти навчання вирішили задля того, аби не наздоганяти шкільну програму потім по суботах.

За даними МОЗ, у п'яти областях України перевищено епідемічний поріг до 25%. Це - Вінницька (на 8,1%), Волинська (7,7%), Житомирська (12,3%), Рівненська (4,7%) та Хмельницька області (5,7%).