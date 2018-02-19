Слідів насилля при поверхневому огляді правоохоронці не виявили.

У Тернополі внаслідок переохолодження помер 21-річний юнак.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні вранці до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що поблизу озера зі сторони с. Біла виявлено тіло молодого чоловіка.

Читайте такожНа Львівщині від переохолодження померла жінкаНа місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Тіло загиблого лежало на кризі неподалік берега, поруч були виявлені рвотні маси. Слідів насилля при поверхневому огляді не виявлено.

За попередніми даними, смерть настала внаслідок переохолодження. Остаточну причину смерті буде встановлено в ході судово-медичної експертизи.

Особу загиблого поліцейські встановили – це 21-річний житель Тернополя.

Інформація за даним фактом внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.