Дніпропетровщина: викрито підпільну лабораторію, де виготовляли фальсифіковані ліки

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в області.

«Встановлено, що для лабораторії контрабандним шляхом завозилася китайська сировина, а готові «препарати» з приховуванням від митного контролю постачалась до європейських країн», - йдеться у повідомленні УСБУ.

Організували підпільну лабораторію жителі Кривого Рогу та Харкова.

Слідчими УСБУ в Дніпропетровській області на даному етапі розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження затримано трьох зловмисників.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання контрабандистів було виявлено та вилучено 10 тис. пігулок та 5 тис. ампул сильнодіючої речовини, а також велику кількість лікарських засобів сумнівного походження.

Крім цього, в гаражі, що належить одному з учасників угруповання, виявлено підпільну лабораторію, з якої вилучено: обладнання для виробництва, пакування та сортування сильнодіючих лікарських засобів «Danabol» та «Turinover», 18 кг сировини, що використовувалась для виробництва пігулок. Також вилучено понад 20 тис. порожніх ампул, наклейок та прес-форм, які застосовувалися у технологічному циклі.

За висновками фахівців загальна вартість вилучених препаратів та обладнання на «чорному» ринку становить майже 450 тис. грн.

Тривають експертизи вилучених речовин та слідчі дії.