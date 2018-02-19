У Києві показники захворюваності на грип та ГРВІ нижчі епідемічного порогу

За минулий тиждень у столиці зареєстровано 27,6 тис. хворих на грип та ГРВІ.

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 13% і відповідає інтенсивності захворювань, що характерна для даного періоду року.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Читайте такожЗа минулий тиждень в Україні через грип померли дві маленькі дитиниЗа його даними, за минулий тиждень (7-й тиждень епідсезону) зареєстровано 27,6 тис. хворих на грип та ГРВІ, що свідчить про зростання захворюваності на 6,5% у порівнювати з попереднім тижнем (за 6-й тиждень захворіло 25,8 тис.).

«У порівнянні з попереднім тижнем в столиці спостерігається зростання захворюваності за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дорослих захворіло 9026 осіб проти 7680 за 6-й тиждень, зростання на 14,9%, дітей – 18612 проти 18151, зростання на 2,5%. У структурі захворюваності діти складають 67,3%, а попереднього тижня - 70,3%», - зазначив чиновник.

Він зауважив, що серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 2,1%, 8574 випадки, що становить 46,1% від загальної кількості захворілих дітей, і 31% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Поворозник також повідомив, що до медичних закладів за 7-й тиждень епідсезону госпіталізовано 287 осіб, із них 202 дитини.

За поточний тиждень у кабінетах для щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацію проти грипу зробили 77 осіб, з початку епідемічного сезону – 27,2 тис. осіб, із них 6,5 тис. дітей.