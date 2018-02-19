У столиці через захворюваність на грип та ГРВІ серед учнів закрито 205 шкіл

Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському та Солом’янському районах.

У столиці призупинено навчальний процес у 205 школах повністю та у 28 - покласово.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

Читайте такожЗа минулий тиждень в Україні через грип померли дві маленькі дитиниНайбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 35 шкіл) та Солом’янському (закрито 28 шкіл) районах. Найменша кількість шкіл, де призупинено навчальний процес, у Дніпровському районі – закрито 3 школи повністю та 7 - покласово.

За словами Поворозника, загалом у місті учні 79 столичних шкіл повернулися до навчання. Серед них 73 школи, де освітній процес призупинявся повністю, та 6 шкіл - покласово.

«Загалом ситуація має позитивну динаміку і, я сподіваюсь, до кінця лютого усі навчальні заклади столиці відновлять навчальний процес», – запевнив чиновник.

Він нагадав, що у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності серед дітей, члени постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалили рішення про можливість тимчасового призупинення навчального процесу у навчальних закладах за відсутності 20% від загальної кількості учнів. Навчальний процес може бути призупинено як у школі загалом, так і покласово. Щодо закриття дошкільних навчальних закладів рішення не було.

Читайте такожУ Києві - понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них діти (відео)Як повідомляв УНІАН, на початку минулого тижня у Києві 119 шкіл було закрито через грип та ГРВІ - це близько 30% шкіл міста від загальної їх кількості всіх типів та форм власності ( у місті близько 434 школи – у комунальній власності і понад 40 – у приватній).