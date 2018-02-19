На Харківщині зафіксовано спалах гепатиту А
11:30, 19 лютого 2018Новини регіонів
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Зареєстровано 41 випадок захворювання на гепатит А, госпіталізовано 19 дітей.
Причина вспышки – некачественная вода в индивидуальных колодцах села Андреевка / Фото УНИАН
У Балаклейському районі Харьківської області зафіксовано спалах вірусного гепатиту А.
Про це повідомляє обласне головне управліня Держпродспоживслужби.
Станом на 16 лютого зареєстровано 41 випадок захворювання, госпіталізовано 19 дітей.
Також зафіксовано 9 родинних захворювань. Причина спалаху – неякісна вода у індивідуальних колодязях села Андріївка.
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На сьогодні проводиться дезінфекція. Воду відкачуватимуть та вивозитимуть.
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