На Харківщині зафіксовано спалах гепатиту А

11:30, 19 лютого 2018
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Фото УНИАН

Про це повідомляє обласне головне управліня Держпродспоживслужби.

Станом на 16 лютого зареєстровано 41 випадок захворювання, госпіталізовано 19 дітей.

Також зафіксовано 9 родинних захворювань. Причина спалаху – неякісна вода у індивідуальних колодязях села Андріївка.

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На сьогодні проводиться дезінфекція. Воду відкачуватимуть та вивозитимуть.

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Теги: #гепатит А