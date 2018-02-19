На Харківщині зафіксовано спалах гепатиту А

Зареєстровано 41 випадок захворювання на гепатит А, госпіталізовано 19 дітей.

У Балаклейському районі Харьківської області зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Про це повідомляє обласне головне управліня Держпродспоживслужби. Станом на 16 лютого зареєстровано 41 випадок захворювання, госпіталізовано 19 дітей. Також зафіксовано 9 родинних захворювань. Причина спалаху – неякісна вода у індивідуальних колодязях села Андріївка. Читайте такожМиколаївщина потерпає від спалахів кору та гепатиту А: 80 людей потрапили до лікарень

На сьогодні проводиться дезінфекція. Воду відкачуватимуть та вивозитимуть.

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