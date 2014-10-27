Житомирщина: для медслужби 95-ї аеромобільної бригади придбали бронеавтомобіль

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі житомирського Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП, 26 жовтня автомобіль освятив настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан Бойко. Участь в освяченні взяли представники духовенства, громадські активісти, благодійники.

Мікроавтобус був придбаний в рамках благодійного проекту «Бронеавтомобіль для медичної служби 95-ї окремої аеромобільної бригади» за кошти небайдужих жителів Житомира, Житомирської області та Києва, підприємців.

Автомобіль на цьому тижні буде передано в зону АТО.