Кір є небезпечним захворюванням.

У Чернігівській області хворий на кір втік з лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Віктор Ляшко.

Читайте такожУкраїна - у трійці європейських країн з найвищими показниками захворюваності на кірЗа його словами, найменша кількість випадків захворювання на кір зареєстрована в Чернігівській області - один випадок. "І як нам стало відомо із засобів масової інформації, цей один хворий вчора втік з лікарні", - сказав Ляшко.

Він закликав усіх відповідально ставитися до свого здоров'я, оскільки кір є небезпечною хворобою. "Людина, яка несвідомо втекла з лікарні, наражає на небезпеку саме себе, в першу чергу, але й тих, з ким вона буде контактувати. Оскільки, якщо зустрінуться на її шляху невакциновані люди у закритому приміщенні, то вони будуть інфіковані і також матимуть великий ризик захворіти на кір", - пояснив фахівець.