У Києві у ресторані "Євразія" знову отруїлися відвідувачі

Відвідувачі отруїлися, поївши у ресторані «Евразія», що розташований за адресою проспект Перемоги, 84 В.

У Києві зафіксовано отруєння серед відвідувачів ресторану японської кухні "Євразія".

Про це повідомил УНІАН у Держпродспоживслужбі України.

Читайте такожУ Львові зафіксовано кишкове отруєння серед відвідувачів ресторану "Нью-Йорк стріт піца"За інформацією Київського міського лабораторного центру МОЗ України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язаних із вживанням їжі в закладі громадського харчування «Євразія» (ТОВ «ДІЄКС ГРУПА»), що працює за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 84 В.

Усі хворі пов’язують своє захворювання з вживанням їжі у ресторані "Євразія". Спеціалісти Держпродспоживслужби в Києві розпочали проведення позапланового заходу (обстеження) ТОВ «ДІЄКС ГРУПА», з відбором зразків харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень.

Епідеміологічне розслідування триває

Ситуація перебуває на контролі ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві.