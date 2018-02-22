У військовий госпіталь у зоні АТО передали новітнє медичне обладнання (відео)

10:18, 22 лютого 2018
Новини регіонів
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Фото: ТСН

Медапаратура вже на передовій, пише ТСН.

У 66-й військовий шпиталь у зоні АТО благодійники передали два сучасних операційних столи і лампи, також функціональні ліжка. Це полегшить роботу хірургам і допомогти військовим почуватися комфортніше. 

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Теги: #війна на Донбасі#медичне забезпечення ЗСУ