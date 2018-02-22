У військовий госпіталь у зоні АТО передали новітнє медичне обладнання (відео)
10:18, 22 лютого 2018Новини регіонів
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Воно полегшить роботу хірургам і допомогти військовим почуватися комфортніше.
У 66-й військовий шпиталь у зоні АТО передали сучасне медобладнання / Фото: ТСН
У військовий госпіталь у зоні АТО передали новітнє медичне обладнання
Медапаратура вже на передовій, пише ТСН.
У 66-й військовий шпиталь у зоні АТО благодійники передали два сучасних операційних столи і лампи, також функціональні ліжка. Це полегшить роботу хірургам і допомогти військовим почуватися комфортніше.
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