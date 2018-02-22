У військовий госпіталь у зоні АТО передали новітнє медичне обладнання (відео)

Воно полегшить роботу хірургам і допомогти військовим почуватися комфортніше.

У військовий госпіталь у зоні АТО передали новітнє медичне обладнання Медапаратура вже на передовій, пише ТСН. У 66-й військовий шпиталь у зоні АТО благодійники передали два сучасних операційних столи і лампи, також функціональні ліжка. Це полегшить роботу хірургам і допомогти військовим почуватися комфортніше.

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