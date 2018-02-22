Через грип та ГРВІ у Кропивницькому закривають школи (відео)
11:51, 22 лютого 2018Новини регіонів
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Заняття у школах відновляться орієнтовно 26 лютого.
У 24 навчальних закладах Крпивницького оголосили карантин / УНІАН
Через грип та ГРВІ у Кропивницькому закривають школи.
Учні більшості шкіл Кропивницького, а це майже двадцять тисяч школярів, пішли на вимушені канікули, пише ТСН.
У 24 навчальних закладах оголосили карантин відучора, ще у п’ятьох припиняють заняття сьогодні.
Попри те, що рівень захворюваності на ГРВІ та грип в обласному центрі не сягнув масштабу епідемії, чиновники вирішили перестрахуватися. Заняття у школах відновляться орієнтовно 26 лютого.
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