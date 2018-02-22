Через грип та ГРВІ у Кропивницькому закривають школи (відео)

11:51, 22 лютого 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Учні більшості шкіл Кропивницького, а це майже двадцять тисяч школярів, пішли на вимушені канікули, пише ТСН.

У 24 навчальних закладах оголосили карантин відучора, ще у п’ятьох припиняють заняття сьогодні.

Попри те, що рівень захворюваності на ГРВІ та грип в обласному центрі не сягнув масштабу епідемії, чиновники вирішили перестрахуватися. Заняття у школах відновляться орієнтовно 26 лютого. 

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Теги: #грип та ГРВІ#карантин через грип та ГРВІ