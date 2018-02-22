Сумська обласна лікарня отримає ангіограф вартістю 23 млн грн

Ангіограф дозволить вчасно діагностувати у пацієнтів захворювання серцево-судинної системи і запобігти ризику можливих ускладнень.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у рамках проекту Кабінету міністрів про створення інтервенційних кардіологічних центрів вручив сертифікат на отримання інтервенційної ангіографічної системи Philips комунальному закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня».

Читайте такожГройсман вкотре пообіцяв нову систему охорони здоров'яЯк передає кореспондент УНІАН, глава уряду передав сертифікат головному лікарю медичного закладу Володимиру Гороху сьогодні, 22 лютого, під час робочої поїздки в Сумську область.

За інформацією начальника управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергія Бутенка, це один із найсучасніших у світі апаратів, що здійснює високотехнологічний рентгеноконтрастний метод дослідження судин, і який відображає їх анатомію, функціональний стан та використовується для діагностики патології артерій і вен.

«Це перший за часи незалежності України ангіограф, який ми придбали за допомогою уряду. Цей ангіограф дозволить вчасно діагностувати у пацієнтів захворювання серцево-судинної системи і запобігти ризику можливих ускладнень. Його вартість становить 23 мільйона гривень, з яких половину суми було виділено з обласного бюджету Сумщини, інша ж половина – субвенція від держави. Відкрити відділення ангіографії в обласній лікарні планується вже до кінця другого кварталу цього року», – зазначив Бутенко.

У свою чергу прем’єр-міністр розповів, що, працюючи міським головою Вінниці, він встановив у місцевій лікарні ангіограф ще в 2007 році, і вже в перший рік було зменшено в рази показники смертності та інвалідності. Тому сьогодні, очолюючи уряд, він розуміє важливість і необхідність цього обладнання для всієї України.

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Під час церемонії вручення сертифікату прем’єр-міністр домовився із представниками міської та обласної влади регіону про розробку нових напрямків реформування вторинної і третинної медицини в Сумській області.