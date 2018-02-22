У Києві через захворюваність дітей на грип і ГРВІ закрито понад 170 шкіл

Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 31 школу) та Оболонському (закрито 22 школи повністю та 2 покласово) районах.

У Києві призупинено навчальний процес у 173 школах повністю та у 36 – покласово.

Про це повідомив перший заступник голови столичної міськдержадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

Читайте такожНа Київщині через грип померла 7-річна дівчинка«Наразі призупинено навчальний процес у 173 школах повністю та у 36 – покласово. Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 31 школу) та Оболонському (закрито 22 школи повністю та 2 покласово) районах. Найменша кількість шкіл, де призупинено навчальний процес, у Дніпровському районі (закрито 8 шкіл повністю та 10 покласово)», – сказав Поворозник.

При цьому, за його словами, у 34 школах відновлено освітні процеси: у 32-х школах повністю й у двох – покласово.

Він зауважив, що від початку тижня помітна позитивна динаміка відновлення освітнього процесу у навчальних закладах столиці.

«Станом на понеділок навчальний процес було призупинено у 205 школах повністю та у 28 – покласово. Упевнений, що при дотриманні рекомендацій медиків щодо лікування та забезпеченні відповідних санітарних умов під час епідемічного сезону, пік захворюваності буде пройдено, і всі навчальні заклади повернуться до роботи у звичному режимі», – зазначив Поворозник.