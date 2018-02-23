В одній з лікарень на Миколаївщині шість років ховали новий мамограф

За ці роки простою на сирому складі апарат вийшов з ладу.

Медичний скандал на Миколаївщині - у Первомайській лікарні шість років приховували новий мамограф, поки той не вийшов з ладу, не пропрацювавши жодного дня.

Читайте такожДіагностичний центр у Шостці отримав надточний мамограф Це – апарат для ранньої діагностики онкології молочних залоз. Надійшов ще у 2012 році і на ньому жінки міста мали обстежуватися безкоштовно. Але апарат простоював на холодному складі. А жінки змушені були за гроші робити мамографію в приватній клініці, повідомляє ТСН.

Медики кажуть, спочатку використовувати державний апарат не мали права, адже за нього Міністерство не заплатило виробнику. Зробили це лише через три роки. Коли ж увімкнули апарат, він виявився зламаним. А відремонтувати його лікарня не може.

«Термін гарантії минув і постачальник з Росії не прийняв на себе зобов'язання щодо подальшого обслуговування, а при включенні апарата стало відомо, що він не працює. Ні запчастин, нічого немає, тому склалася така ситуація», - заявив речник Миколаївського обласного управління охорони здоров’я Юрій Багрянцев.