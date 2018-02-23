Лише десята частина киян знає про суть реформ в українській медицині - опитування

Половина киян не ознайомлена з принципами урядової реформи системи охорони здоров’я в Україні

Лише десята частина киян знає про суть реформ в українській медицині і майже половина киян (48,8%) не знають про принципи запропонованої урядом реформи системи охорони здоров’я в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, оприлюднені на прес-конференції експертом Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Максимом Паращевіним.

Читайте такожКоли у МОЗ з'явиться очільник: суд вирішує питання про відкриття провадженняВ ході опитування було вивчено думку 500 мешканців столиці з числа дорослого населення віком від 18 років.

Відповідно до отриманих результатів, 24% респондентів відповіли, що «дещо чули» про принципи реформи, а 24,8% - що «не знають нічого». Водночас, вважають, що досить докладно знають про принципи реформування сфери 12,8% опитаних. А 36,8% сказали, що знають про «загальні принципи медичної реформи». Не змогли визначитись з відповіддю 1,6% респондентів.

З-поміж конкретних складових запланованої реформи системи охорони здоров’я найчастіше згадувалося укладання контрактів між пацієнтами і лікарями, що гарантуватиме отримання безкоштовного медичного лікування на первинній ланці (64% від тих респондентів, які відмітили якусь із складових).

На другому місці за частотою згадувань (з великим відривом) йде запровадження загальнодержавного медичного страхування для всіх громадян з використанням наявних бюджетних коштів, з яких оплачуватимуть медичні послуги на місці лікування (29% від тих, хто знає про якісь складові).

Ще близько 11% обізнаних з реальними кроками медичної реформи відзначили збільшення зарплати лікарів як мінімум на 100% завдяки запровадженню механізму контрактів між пацієнтом і лікарем, виплат медичними страховими державними і приватними компаніями та запровадження системи, коли пацієнти з рецептами від лікарів безкоштовно або з невеликою доплатою отримуватимуть в аптеках деякі ліки (від діабету 2-го типу, бронхіальної астми і серцево-судинних захворювань).

Найрідше ж респонденти називали такий крок, як створення Центрів громадського здоров’я в кожній області (близько 2% обізнаних із реальними кроками медичної реформи).

Як зазначають соціологи, відповідно до отриманих в ході дослідження даних, майже 70% киян підтримують необхідність проведення реформи охорони здоров’я в Україні. Але, як зауважив Паращевін, це не слід прив’язувати до запропонованої урядом реформи, а слід сприймати як потребу змінювати всю систему медичної допомоги.

Читайте також"За базар треба відповідати": Москаль обізвав Супрун "їб**тою", а тепер чекає від неї вибаченьВідповідно до результатів опитування, 64,8% киян оцінили реформу системи охорони здоров’я як нагальну справу; ще 16,8% вважають її потрібною, але не такою нагальною, аби займатися нею негайно. Проти реалізації медичної реформи висловилися 8,8% опитаних і ще 9% не змогли визначитися.

Негативне ставлення до цієї реформи більш поширене серед людей старшого віку (серед них 18% висловилися проти реформи).

Крім того, більше половини киян - 59,4% не знають на сьогодні, хто є їхнім сімейним лікарем. Знають своїх сімейних лікарів і мають з ними контракт 10,6% опитаних, а 28,4% відповіли, що знають свого лікаря, але ще не уклали з ним контракт. Не змогли визначитись з відповіддю 1,6% респондентів.

Найнижчий рівень знання про своїх сімейних лікарів продемонстрували особи віком 18-44 роки (рівень незнання своїх лікарів сягає 67%), тоді як відносно найвищим (хоча все рівно невисоким) рівень такої обізнаності є серед киян, яким за 59 років (52% із яких знають цих лікарів).

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 16-20 січня. Похибка не перевищує 4,5% .