Кияни оцінили медичне обслуговування у столиці на рівні нижче середнього.

Третина киян вважають, що рівень медобслуговування у столиці поганий або дуже поганий

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив експерт Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Максим Паращевін, посилаючись на результати проведеного соціологічного дослідження.

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«Найбільша частка, хоча вона менша половини, оцінила медобслуговування в столиці на рівні середнього. Але частка тих, хто дав негативну оцінку – вона десь вдвічі переважає тих, хто дав позитивну… Якщо виходити на узагальнену оцінку, то вона скоріше - дещо нижче середньої. Тобто не дуже погана, але нижче середньої», - сказав Паращевін.

Кияни оцінюють медичне обслуговування в столиці на рівні дещо нижчому, ніж середній.

Респондентам пропонувалося дати оцінку за 5-бальною шкалою, де «1» - дуже погано , а «5» - відмінно».

Так, 40,8% киян оцінили рівень медичного обслуговування як середній (дали оцінку «3»). Водночас дуже погану або погану оцінку дали, відповідно 18,8% та 14% - загалом 32,8%, а дуже добру або добру - відповідно 2% та 13,2% - загалом 15,2%. Ще 11,2% опитаних не змогли визначитися.

Як зазначають соціологи, оцінки рівня медичного обслуговування істотно залежать від віку. Зокрема, кращі оцінки дали представники молоді та старшого покоління. Так, серед молоді низькі оцінки (1 чи 2 бали за 5-ти бальною системою) дали 27%, серед осіб, яким за 59 років, – 30%, найбільш негативними оцінки виявилися в середній віковій групі (30–59 років) – близько 36%. А от високі позитивні оцінки давали приблизно однакові частки (близько 14-17%) в різних вікових групах.

Згідно з результатами опитування, звернення до послуг державних лікарень майже вдвічі переважає звернення до приватних медичних закладів (до перших востаннє зверталися 64,1%, а до других – 34,7%). І оцінки якості отриманих при цьому медичних послуг разюче різняться - якщо з-поміж пацієнтів державних медичних закладів близько 23% поставили погані оцінки (1 або 2 бали за п’ятибальною шкалою), то серед пацієнтів приватних закладів такі оцінки дали менше 1%; натомість високі оцінки (4 та 5 балів) обрали близько 93% пацієнтів приватних закладів, та вдвічі менше (47%) пацієнтів державних закладів.

Читайте такожВ одній з лікарень на Миколаївщині шість років ховали новий мамографБільшість (58%) пацієнтів, які зверталися до державних медичних закладів, у той чи інший спосіб платили за отримані послуги (готівкою за квитанцією чи без неї – 20,2% і 19,1% відповідно, благодійний внесок – 8,8%, подарунок- 9,9%); 38,9% пацієнтів державних закладів вказали, що отримували послуги безплатно, а близько 5% не дали відповіді. Отримання безплатних послуг частіше зазначали молоді люди (40% респондентів 18–29 років) та люди старшого віку (35% серед осіб старших за 59 років), тоді як у середній віковій групі безкоштовно отримували медичні послуги лише 20% тих, хто звертався за послугами.

Величина коштів, які пацієнти сплачували за медичні послуги у державних закладах, здебільшого була або помірною, не суттєвою для бюджету для 36,3% пацієнтів; була відчутною, але не критичною для 33,8% пацієнтів. Натомість для 19,4% пацієнтів відповідна сума виявилася дуже обтяжливою (серед осіб старшої вікової категорії вже 31% відзначили критичність для свого бюджету медичних виплат).

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 16-20 січня. Похибка не перевищує 4,5% .