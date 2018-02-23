У Сумах через грип та ГРВІ оголошено карантин у школах

Відновити навчання у загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних закладах планують з 4 березня

У Сумах через зростання захворюваності на грип та ГРВІ з понеділка, 26 лютого, введено карантин у середніх загальноосвітніх школах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні, 23 лютого, ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте такожУ Києві через захворюваність дітей на грип і ГРВІ закрито понад 170 шкілПро ситуацію із захворюваністю в обласному центрі під час засідання комісії доповіла в. о. начальника відділу охорони здоров'я міської ради Олена Чумаченко.

За її інформацією, на поточному тижні зареєстровано 2 тисячі 970 випадків захворюваності на грип та ГРВІ, що на 14,5% більше, ніж попереднього тижня. Серед тих, хто занедужав, 64% – діти віком до 18 років.

«Цього тижня рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Сумах перевищив поріг епідемії. Протягом тижня було госпіталізовано 150 сумчан, серед яких 85% – діти. У зв’язку із тим, що у деяких школах раніше було призупинено навчальний процес, кількість госпіталізованих школярів дещо зменшилась. Проте на сьогодні у стаціонарі міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди перебуває 148 хворих. У зв’язку із цим додатково розгорнуто 30 ліжок у дерматологічному відділенні», – зазначила Чумаченко.

За даними начальника міського управління освіти і науки Антоніни Данильченко, станом на 23 лютого у Сумах не працюють 11 шкіл, шість із них мали відновити роботу в понеділок, 26 лютого, а в деяких школах були застосовані карантинні заходи щодо окремих класів. Дитячі садки працювали у звичайному режимі.

Читайте такожЧерез грип та ГРВІ у Кропивницькому закривають школи (відео)Заслухавши інформацію від фахівців Сумського обласного гідрометеорологічного центру та управління Держпродспоживслужби в м. Сумах, члени комісії вирішили запровадити карантин у закладах загальної середньої освіти міста до 3 березня включно, перевести дитячі садочки на черговий режим роботи, заборонити роботу позашкільних навчальних закладів, а також проведення масових заходів.