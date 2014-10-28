У Донецькому медуніверситеті - заборгованість з виплати зарплат і стипендій

У Донецькому національному медичному університеті заявляють про заборгованість з виплати зарплат та стипендій на суму в більш як 27 млн гривень.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі трудового колективу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького президенту України Петру Порошенку, прем'єр-міністру Арсенію Яценюку та голові Державної казначейської служби Тетяні Слюз.

«На теперішній час більш ніж двохтисячний колектив співробітників позбавлений можливості повноцінно працювати та отримувати заробітну плату. З липня 2014 року до теперішнього часу заблоковані рахунки ДонНМУ у відділені Державного казначейства України», - йдеться в листі.

«У зв'язку з цим утворилась загальна заборгованість в сумі 27 834 245 грн, в т.ч. з виплати заробітної плати співробітника університету понад 21 млн грн, стипендії - понад 422 тис. грн, з них дітям-сиротам - 203 тис. грн, за комунальні послуги - майже 535 тис. грн та ін. Не повернуті грошові кошти за навчання особам, які були вимушені відрахуватися з причини проведення АТО, у сумі 103,4 тис. грн», - зазначається в документі.

Також автори листа «глибоко стурбовані тим, що в даний час не здійснюється конституційне право на навчання студентів, які не змогли виїхати із Донецької області, на здобуття вищої освіти….».

Автори листа просять врахувати також, що якісний навчальний процес можливий лише на сучасній навчальній та клінічній базі (ДонНМУ розташований на 48 клінічних базах медичних закладів міста).

Звертаючись до Порошенка, Яценюка та Слюз, автори листа просять «дозволити роботу ДонНМУ за законодавством України, виданими ліцензіями та сертифікатами МОН України на території м. Донецька, поновити фінансування навчання студенті за держзамовленням, першочергових потреб університету та вирішити питання щодо видачі дипломів державного зразка випускникам 2015 року та сертифікатів лікарям-інтернам».

«Розраховуємо на Ваше порозуміння і підтримку та гарантуємо якісну підготовку фахівців. Впевнені, що Ви не залишите напризволяще багаточисельний колектив співробітників та їх сім'ї», - йдеться в листі.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам в Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

1 жовтня міністр освіти Сергій Квіт заявив, що вищі навчальні заклади на тимчасово окупованих терористами територіях на сході України не працюватимуть, вони будуть перенесені.

"Мова йде про вищі навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях на сході України, вони не будуть працювати. Тобто, якщо хтось буде оголошувати, що в самому Луганську якісь вищі навчальні заклади розпочали навчальний рік, це - неправда, це - нелегально, ми це не визнаємо, і ніяких наших дипломів (видавати) не будемо", - сказав міністр.

"Наша політика є наступною: ми готові виводити звідти всі вузи, ми уже найкращі вузи самого Луганська вивели, вони працюють на території України, але поза межами Луганська. Один фінансовий університет виведений в межах Донецької області. В межах Донецької області на підконтрольних Україні територіях працює 8 університетів, в Луганській - 2", - пояснив Квіт.