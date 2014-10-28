Пацієнти з туберкульозом та СНІДом на окупованих територіях не отримують медичну допомогу

Пацієнти із соціально небезпечними хворобами, що проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, позбавлені повноцінної медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в.о.голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням Олена Єщенко у ході засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

За її словами, пацієнтам з такими соціально небезпечними хворобами як, зокрема, СНІД та туберкульоз, обмежено доступ до державних медичних програм лікування тому, що вони «не сприймаються бойовиками як життєво необхідні».

«Ускладнено доставку протитуберкульозних препаратів у регіони непідконтрольні українському уряду, ускладнено вивезення пацієнтів, що унеможливлює медичний нагляд за такими пацієнтами. Також ускладнено доставку зразків матеріалів для своєчасного діагнозів («туберкульоз», «СНІД» та ін.). Це призводить до несвоєчасного діагностування та неможливості моніторингу, ефективності лікування. Групам ризику недоступні мінімальні пакети з профілактики небезпечних інфекцій. Актуальні й кадрові проблеми, лікарі виїжджають з небезпечних місць», - наголосила Єщенко.

Водночас вона поінформувала, що у зоні АТО працюють 7 громадських організацій, які опікуються ВІЛ-інфікованими людьми, – 1 у Луганській, 6 - у Донецькій, в окупованій зоні: 1 - у Луганській та 5 – у Донецькій.

Єщенко оприлюднила звернення медиків до керівництва АТО та голів облдержадміністрацій з проханням забезпечити своєчасне отримання вантажів з ліками, зокрема для проведення замісної підтримувальної терапії.