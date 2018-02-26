У Чернівцях відновлено навчання у школах після двотижневого карантину.

У Чернівцях знижується рівень захворюваності на ГРВІ серед дітей, тому сьогодні, 26 лютого, відновлено навчання у всіх загальноосвітніх школах після двотижневого карантину.

Читайте такожУ Сумах через грип та ГРВІ оголошено карантин у школахЯк повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління освіти Чернівецької міськради Сергій Мартинюк, станом на п’ятницю, 23 лютого, у Чернівцях рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед школярів був нижчим епідпорогу, у зв’язку з чим було прийняте рішення про відновлення навчального процесу.

«За інформацією батьків, 16 лютого було 20% хворих, а станом на п’ятницю – 11,4%. З-поміж 43-х навчальних закладів міста не було жодного, де епідпоріг перевищував 20 відсотків», - сказав Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях з 8 лютого був оголошений карантин у всіх школах у зв’язку із зростанням захворюваності дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції.

16 лютого карантин продовжили до 23 лютого.

Довідка УНІАН. У Чернівцях функціонує 50 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.