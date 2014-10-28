Гуманітарний штаб Ахметова забезпечив продуктовими наборами протитуберкульозні диспансери Донбасу

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова забезпечив продуктовими наборами протитуберкульозні диспансери Донецької області.

Минулого тижня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова здійснив поставку продуктових наборів для працівників протитуберкульозних закладів Донецької області, що знаходяться в зоні проведення АТО.

Всього для співробітників п'яти установ: Донецької Обласної клінічної туберкульозної лікарні, районного протитуберкульозного диспансеру Оленівки, міського протитуберкульозного диспансеру Горлівки, Шахтарська і Макіївки - Штаб передав 1000 продуктових наборів, розподілених згідно з кількістю персоналу в кожному з диспансерів.

«Медичні працівники протитуберкульозних закладів, що знаходяться в зоні проведення АТО, більш як 4 місяці не отримували зарплату, і практично залишилися без засобів до існування, - говорить Владислав Денисенко, координатор напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу. - До бойових дій Фонд Ріната Ахметова реалізовував в області регіональну програму по боротьбі з туберкульозом, ми часто контактували з керівниками установ. Саме тому, коли виникла складна ситуація, вони вже знали, до кого звертатися за допомогою.

Благодійний фонд Ріната Ахметова ще в 2007 році запустив програму з подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області. В рамках програми здійснювалися заходи щодо покращення управління туберкульозною службою, створювалася система моніторингу та оцінки протитуберкульозних заходів, закуплено лабораторне медичне обладнання, надавалася матеріальна допомога хворим на туберкульоз, організовувалися інформаційні заходи з питань туберкульозу серед населення.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.