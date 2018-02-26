У школах Херсона через грип та ГРВІ оголошено карантин

16:31, 26 лютого 2018
Новини регіонів
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УНИАН

Як повідомили у відділі громадських зв'язків Херсонської міської ради, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Також зазначається, що відповідне розпорядження підписав міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

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Теги: #епідемічний сезон 2017-2018#карантин через грип та ГРВІ