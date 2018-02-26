У школах Херсона через грип та ГРВІ оголошено карантин
16:31, 26 лютого 2018Новини регіонів
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Планується, що карантин триватиме до суботи, 3 березня, включно.
Карантин триватиме до 3 березня / УНИАН
У школах Херсона через зростання захворюваності на грип та ГРВІ з вівторка, 27 лютого, буде призупинено навчально-виховний процес.
Як повідомили у відділі громадських зв'язків Херсонської міської ради, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Також зазначається, що відповідне розпорядження підписав міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.
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