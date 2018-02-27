У Харкові зафіксовано спалах кору (відео)

Останніми днями до лікарень потрапили четверо хворих.

У Харкові зафіксовано спалах кору.

За останні три дні до харківських лікарень госпіталізовано четверо осіб: троє дорослих і одна дитина, пише ТСН.

Читайте такожУ столиці з початку лютого зареєстровано 45 випадків захворювання на кір Зараз всі вони у стані середньої важкості під наглядом медиків. Усі мали по два щеплення від кору.

Троє дорослих, вірогідно, підчепили кір не у Харкові. Адже всі вони нещодавно подорожувати Україною та закордоном.

Від початку року у місті і області зареєстровано 8 випадків захворювання на кір.