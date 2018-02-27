У Харкові зафіксовано спалах кору (відео)
09:57, 27 лютого 2018Новини регіонів
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Останніми днями до лікарень потрапили четверо хворих.
Усі хворі на кір були вакциновані / REUTERS
У Харкові зафіксовано спалах кору.
За останні три дні до харківських лікарень госпіталізовано четверо осіб: троє дорослих і одна дитина, пише ТСН.
Читайте такожУ столиці з початку лютого зареєстровано 45 випадків захворювання на кір Зараз всі вони у стані середньої важкості під наглядом медиків. Усі мали по два щеплення від кору.
Троє дорослих, вірогідно, підчепили кір не у Харкові. Адже всі вони нещодавно подорожувати Україною та закордоном.
Від початку року у місті і області зареєстровано 8 випадків захворювання на кір.
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