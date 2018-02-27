Державі повернуто санаторій в Одеській області

Позовні вимоги полягали у витребуванні будівель і споруд санаторію загальною площею майже 2,5 тис. кв. м, розташованих на узбережжі Чорного моря.

В Одеській області у власність держави повернуто санаторій «Затока».

Читайте такожЕкс-директор кардіологічного санаторію НАНУ незаконно передав приватнику приміщенняЯк повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, апеляційним господарським судом задоволено позов Білгород-Дністровської місцевої прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю.

Позовні вимоги полягали у витребуванні будівель і споруд санаторію загальною площею майже 2,5 тис. кв. м, розташованих на узбережжі Чорного моря.

Підставою для позову стало незаконне відчуження з власності держави спірного майна, а саме 53 будиночків, які підприємство оформило у приватну власність на підставі судових рішень.

В даний час відділенням Фонду держмайна вживаються заходи щодо реєстрації права власності на майно санаторію.