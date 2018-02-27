На Чернігівщині з отруєнням госпіталізовано 14 дітей зі школи-інтернату

10:39, 27 лютого 2018
Новини регіонів
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Перебіг захворювання - легкої і середньої тяжкості / УНІАН

Читайте такожУ Києві у ресторані "Євразія" знову отруїлися відвідувачіПро це УНІАН повідомили у Чернігівському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з повідомленням, серед учнів Борзнянської загальноосвітньої школи-інтернату зафіксованоспалах гострої кишкової інфекції. Постраждали учні 1, 4, 6, 9 і 10 класів. Сьогодні, 26 лютого, до Борзнянської центральної районної лікарні госпіталізовано 14 хворих дітей. Перебіг захворювання - легкої і середньої тяжкості.

За контактними дітьми встановлено медичний нагляд. Фахівці Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ проводять протиепідемічні та дезінфекційні заходи, лабораторні дослідження.

Причину спалаху гострої кишкової інфекції поки що не називають.

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Теги: #отруєння дітей